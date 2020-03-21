新冠肺炎：Gucci母公司預警首季銷售跌15%

Gucci及Saint Lauren母公司開雲集團(Kering)預警，新冠肺炎導致店舖關閉及消費者不敢外出，首季同店銷售將跌15%，隨着疫症蔓延至全球尤其是歐洲，預期第2季收入將「大受影響」。

開雲集團表示，中國市場情況正改善，但其他亞洲地區依然處於困境。

儘管開雲集團對前景悲觀，相比其他競爭對手已經不錯。英國Burberry表示，過去6周零售店舖的同店銷售跌幅達40%至50%，意大利Salvatore Ferragamo則預測首季銷售將減少25%至33%。

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