新盤動向：OCEAN MARINI次輪銷售沽68伙　套5.8億元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，今日（3月21日）次輪銷售共沽出68個單位，套現近5.8億元。項目累積售出260伙，佔可售310伙近85%，套現近22.5億元。

同系MARINI 及GRAND MARINI ，今天售出亦分別售出2伙 ，套現逾3,200萬元。自3月初OCEAN MARINI推出以來，上述3期項目合共售出342伙，套現逾30.68億元。

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