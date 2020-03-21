減價實錄：采葉庭「疫市」議價20萬沽

中原地產副區域營業經理王勤學表示，新冠肺炎疫情持續擴散，後市未明，不少業主持貨信心減弱，放盤價錢有商議空間。

元朗采葉庭6座低層C室錄得二手成交，實用面積658方呎，三房套房間隔，開價810萬港元，經買家議價後，減價20萬元或2.5%，至790萬元沽出，平均實用呎價12,006元。

原業主於2016年8月以627.5萬元買入單位，現轉手帳面獲利約162.5萬元，單位期內升值26%。

采葉庭本月共錄得7宗成交，平均實用呎價約12,881元，目前議價空間約2至3%。

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