【押錯注？】美元連升9日　大鱷淡倉反增

新冠肺炎疫情蔓延掀起金融市場恐怖，全球瘋搶美元，彭博美元現貨指數連升9日，全周漲4.75%並創新高，美匯指數全周亦升4.12%至102.817點。

不過，美國商品期貨交易委員會數字顯示，截至3月17日止一周，對沖基金及其他炒家持有的美元淨淡倉合約數目，由前一周的63,581張增加至66,658張，1月以來最多。另邊廂，期內持有歐元合約轉為淨好倉32,495張，前一周則有淨淡倉合約12,667張。

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