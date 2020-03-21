【咀咒應驗！】東京奧運倘取消　日本經濟會衰幾耐？

新冠肺炎疫情嚴峻，2020年東京奧運會能否如期開幕成為很大疑問，倘取消或押後舉行，對一直希望藉著舉辦奧運，振興日經濟的首相安倍晉三來說是一大打擊。

東京都廳2017年曾估計，東京成功爭取舉辦奧運，將對日本在2013至2030年期間帶來32萬億日圓的正面經濟效益。

日本財務大臣麻生太郎本周在國會上形容奧運似乎被咀咒，每40年便出現問題，並稱這是事實。1940年奧運會因二次大戰爆發停辦，1980年莫斯科奧運會因蘇聯入侵阿富汗，遭西方國家杯葛。

日本去年第4季經濟已因上調消費稅及颱風吹襲，大幅收縮7.1%。受疫情影響，野村經濟師Takahide Kiuchui表示，幾可肯定日本首季及次季經濟再會收縮，現時焦點是7至9月季度會否再收縮。

法國巴黎銀行經濟師Ryutaro Kono認為，東京奧運很大機會被取消，預期日本今年經濟將由原本估計增長0.5%，轉為收縮2.6%。不過，他亦指出，舉辦奧運對日本經濟的刺激作用部分經已反映，包括舉辦場地及相關設施的興建，取消奧運會本身只會導致經濟減少0.1至0.2個百分點增長，惟停辦意味疫情繼續困擾日本經濟，其他國家包括美國及歐洲的經濟亦嚴重下滑。

可以預期，東京奧運會一旦取消，日本的旅遊業受打擊最大，野村估計相關直接損失達22億美元。

日本2019年到訪外國旅客數目達3,190萬人，過去10年升4倍，當局原本希望藉著今次奧運會把數字推高至4,000萬人，但1至2月到訪外國旅客已按年急跌58.3%。

東京迪士尼樂園及大阪環球片場，為準備遊客增加，先後投資7億及5.5億美元進行擴建，但兩個主題公園自2月29日以來一直關閉，重開日期已由原先3月22日押後至3月29日。野村分析員指，若奧運會取消及樂園繼續關閉，導致收入下降，將影響未來投資能力，限制長遠增長。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626

【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入