【石油大戰】瓦解油組？美國擬拉攏沙特阿拉伯組新聯盟

美國總統特朗普日前稱可能介入沙特阿拉伯與俄羅斯之間的「石油大戰」後，有消息指一眾美國能源部官員擬建議特朗普政府與沙特組成新石油聯盟，一旦成事，意味沙特可能將離開石油輸出國組織(OPEC)。

據悉，該方案只在能源部官員之間討論，尚未獲美國能源部長或白宮支持，計劃亦沒有交予沙持。

支持者認為，如果美國及沙特組成聯盟，將有助穩定全球原油市場，避免油價出現自1月以來大冧6成的情況，亦可阻止沙特與俄羅斯建立更緊密關係，重申沙特是美國的長期盟友。

不過，有關聯盟意味華府在全球石油市場擔當更積極的角色，有違石油業高層及議員主張的自由貿易。

另邊廂，美國盛產頁岩油的德州，當地監管機構官員獲邀請參加油組6月的下一次會議，但據悉其他官員對此建議有保留。

此外，9名美國參議員形容沙特及俄羅斯對石油市場「過度傾銷」，導致油價崩圍，呼籲商務部長羅斯作出調查。

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