潘梓生　油價價差出現不合理狀態

油組減產協議泡湯，導致資產市場出現連鎖反應，令股市及其他資產出現洗倉式下跌。油價更因油組合作完全崩潰而崩盤，布蘭特期油跌至2003年以來新低，紐約期油更跌至2002年以來最低。坊間不少投資者戲稱油價比蒸餾水更為便宜，可想而知近期油價急跌的幅度是如何驚人。

紐油期油一度曾急跌至20美元邊緣，其後又曾大升近兩成重上28美元水平，油價重回牛市之說又再重燃。不過，現時油價難言已回復正常波動，因為其日曆價差反映原油價格仍然出現一定的「缺陷」，而投資者現時仍能通過價格「缺陷」而套戥獲取無風險利潤，在明顯套戥機會未消失之前，油價將仍然非常波動。

由於近期原油合約出現洗倉式下跌，令即月合約對比下月合約價格便宜接近7%。若現貨投資者現時買入即月合約，並同時賣出下月合約，待原油合約到期時進行交收，直接接收現貨原油，並於下月再賣回給市場，投資者將可以無風險的情況下獲取接近7%利潤。此等不合理價格狀況極少存在，上一次已是金融海嘯的時候，除了期貨投資者直接操作價差合約外，投資者不妨待此套戥機會消失後才直接操作原油期貨。

盛寶金融(香港)高級市場分析師潘梓生

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