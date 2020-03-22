葉尚志　騰訊目標420元

環球市場各領域仍在面對其本身內部的套現壓力，整體受壓，其表現既獨立也會有聯動效應。以港股來說，空頭在現時的相對低位水平，建倉積極性有所收斂，沽空比例近日都從高峰時的17、18%回降下來，如果有消息進一步觸發空頭回補，估計港股有展開超跌後的技術性反彈，而恒指目前的主要反彈阻力見於23,500點。

事實上，騰訊最近也公布了去年全年業績，去年純利增長19%至933億元人民幣，表現理想符合預期。而在今年新冠肺炎影響下，首季表現尚算保持相對平穩，遊戲、在線視頻、以及社交廣告，都出現增長，但媒體廣告和移動支付業務，則有短期承壓的情況。

總體上，對騰訊前景維持正面看法，目前受到市場套現被打下來，相信會是一個吸納配置的機會。建議可以在340港元以下吸納，止蝕於300元，目標看420元。

第一上海首席策略師葉尚志

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