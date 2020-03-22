陳樂怡　5G電訊設備股值得吼低吸納

歐洲央行宣布購買價值7,500億歐元的證券和債券，而美國亦計劃推出1萬億美元的經濟救濟方案，包括援助中小企與向市民發放現金等等。歐美大推巨額財政和貨幣刺激計劃，對金融市場有支持。同時歐美採取強硬措施以減慢疫情傳播，積極減低疫情擴散對經濟的衝擊為正確方向。

然而，恐慌情緒仍然充斥市場，而資金贖回壓力和投資者去槓桿，加劇環球股票市場的拋售壓力。恒指未來12個月預測市盈率已降至8.7倍，估值偏低，惟目前市況仍然十分波動，建議分階段收集優質股，如龍頭科技股。

石油價格戰持續，油價再次急瀉。沙特能源部周三(18日)表示，已指示國家石油公司沙特阿美在未來幾個月繼續以每日1,230萬桶的生產速度供應原油，為創紀錄新高的水平，反映其決心執行增產計劃。另一方面，歐美疫情擴散加快，各國實施封關等限制措施，重創原油需求。紐約期油價格急跌至近18年以來最低水平。

俄羅斯方面表示，希望油價能提高一點，帶動油價輕微反彈。雖然過低的油價對雙方不利，但目前不會期望太高價格戰能在短期結束。油價前景仍不明朗，短線預期仍會十分波動。加上，大市經過大幅回落後，不少優質個股已跌至更具吸引力的水平，相對之下暫不建議買入石油板塊。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)

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