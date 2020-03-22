陳鳳珠　環球積極推出政策救經濟

環球央行實施寬鬆的貨幣政策，以應對疫情的擴散拖累經濟發展，美國於原定議息會議前緊急宣布減息1厘，本月共減息1.5厘，令利率跌到0至0.25厘的水平，並重啟量化寬鬆措施，規模達到7,000億美元，其後美國財長更建議推出1萬億美元的刺激經濟計劃。

另外，澳洲央行、英倫銀行、加拿大央行、南韓央行及新西蘭央行等亦宣布減息，至於日本央行則提高交易所買賣基金(ETF)的年度購買目標，令量寬規模增加1倍至12萬億日圓；歐洲央行亦增加購買1,200億歐元的淨資產至今年底，並推出總值7,500億歐元的緊急抗疫買債計劃，以降低歐元區的借貸成本。

各國央行展開減息潮，令市場更憂慮環球經濟前景，由於部分央行的利率水平已降至接近0的水平，甚至出現負利率，估計減息空間已不大，而單靠減息難以支持經濟發展。因此，要留意各地政府會否加大財政力度，而國際貨幣基金組織已準備利用1萬億美元的貸款儲備協助成員國應對危機。

目前內地的貨幣政策仍然傾向穩健，主要以靈活的工具維持市場的資金流動性充裕，內地亦以定向降準來推動資金落入實體經濟，暫時尚未調低貸存利率水平。而內地各省更積極推出重點項目投資計劃，項目涉及鐵路、公路、智能電網、5G網絡覆蓋等大型基建投資，預期內地各省市將加快步伐發展，以穩定經濟基礎。而內地首兩個月的經濟數據較為疲弱，相信內地將會繼續穩投資、穩內需。

美國於月內大幅度減息，金管局亦調低貼現窗基本利率，同時將銀行的「逆周期緩衝資本」比率由2%降至1%，料銀行可釋放5,000億港元的額外放貸額度。不過，香港的銀行並未因美國減息而調低最優惠利率，但預期香港的1個月銀行同業拆息於季結後或會回落，料可減輕供樓人士的負擔，支持樓市表現。近期部分發展商推出的一手樓盤定價仍然強硬，估計發展商暫時不需要減價促銷，但有機會提供更多優惠以吸引買家。預期香港的二手樓市價格或會略為下跌，但整體樓市發展仍然穩定。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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