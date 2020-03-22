鄭勤龍　長和進可攻　退可守

「小畜」卦的本意為畜養獵物，因此「畜」也是「蓄」的本字，引伸為儲蓄和積少成多的意思。一般而言，「小畜」卦的增長是比較緩慢，比較適合中長線的部署。所以「小畜」卦辭曰:「小畜，亨。密雲不雨。」

《小畜．九三》曰：「輿說輻，夫妻反目。」爻辭是在形容事情的發展有如車輪脫落以及夫妻不和的境象，由於現時的新冠肺炎疫情在歐洲已成為最嚴峻的地區，加上產油國正打價格戰，而且長和近年的業務重心投放於英國和擁有石油業務，所以相信在短期內公司仍然有不少問題需要面對。

然而由於「中孚」卦為禽鳥孵蛋的意象，禽鳥孵蛋的時間一向十分準確，可引伸爲誠信。長和的財務一向穩健，對抵禦全球經濟下滑風險的能力相對比較高，而且公司預期股息率高達約7厘，相信在目前這低息的環境下來說，仍然屬於進可攻和退可守的不錯選擇。

玄學金融家鄭勤龍

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