鄭勤龍 長和進可攻 退可守
2020年03月22日 09:15
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從卦象顯示，長和(00001)走勢正處於《風天小畜》變《風澤中孚》之中。在易經中「風」代表進退，亦為大利市3倍，今「小畜」卦和「中孚」卦皆帶有風的元素，因此有利逢低吸納作中長線部署。
「小畜」卦的本意為畜養獵物，因此「畜」也是「蓄」的本字，引伸為儲蓄和積少成多的意思。一般而言，「小畜」卦的增長是比較緩慢，比較適合中長線的部署。所以「小畜」卦辭曰:「小畜，亨。密雲不雨。」
《小畜．九三》曰：「輿說輻，夫妻反目。」爻辭是在形容事情的發展有如車輪脫落以及夫妻不和的境象，由於現時的新冠肺炎疫情在歐洲已成為最嚴峻的地區，加上產油國正打價格戰，而且長和近年的業務重心投放於英國和擁有石油業務，所以相信在短期內公司仍然有不少問題需要面對。
然而由於「中孚」卦為禽鳥孵蛋的意象，禽鳥孵蛋的時間一向十分準確，可引伸爲誠信。長和的財務一向穩健，對抵禦全球經濟下滑風險的能力相對比較高，而且公司預期股息率高達約7厘，相信在目前這低息的環境下來說，仍然屬於進可攻和退可守的不錯選擇。
玄學金融家鄭勤龍
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