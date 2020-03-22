郭家耀　內地消費相關股份有望逐步回穩

中國發改委、財政部、工信部及文旅部等23個部門近日發布《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》，提出促進消費，改善消費環境，發揮消費基礎性作用，助力形成強大國內市場。

意見提到要大力優化國內市場供給，提升國產商品和服務競爭力，加強自主品牌建設，進一步增加國內市場優質商品供給，並完善免稅業政策，建設一批中國特色市內免稅店、增設口岸免稅店，適時研究調整免稅限額和免稅品種類。

同時，重點推進文旅休閒消費提質升級，包括豐富特色文化旅遊產品，推動重點城市加快文化休閒街區、藝術街區、特色書店、劇場群、文化娛樂場所群等建設，發展集合多種業態的消費集聚區，開發一批適應境內外遊客需求的旅遊線路、目的地、演藝及具有地域和民族特色的創意旅遊商品，又加快中國郵輪旅遊發展示範區和實驗區建設。

意見亦提出改善入境旅遊與購物環境，實施出入境便利、支付便利、離境退稅及免稅業等政策，形成一批吸引境外遊客的旅遊消費目的地。用創新文化旅遊宣傳推廣模式，持續推廣塑造「美麗中國」形象。意見提出，加快構建「智能+」消費生態體系，包括加快5G網絡等信息基礎設施建設和商用步伐，同時鼓勵線上線下融合等新消費模式發展，完善「互聯網+」消費生態體系，鼓勵建設「智慧商店」、「智慧街區」及「智慧商圈」。

智能產品方面，意見表示落實好現行中央財政新能源汽車推廣應用補貼政策，以及基礎設施建設獎補政策，加快發展超高清影片、虛擬現實、可穿戴設備等新型資訊產品，促進汽車限購向引導使用政策轉變，鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌限額。意見並提出，大力發展「互聯網+社會服務」消費模式。促進教育、醫療健康、養老、托育、家政、文化和旅遊、體育等服務消費線上線下融合發展，拓展服務內容，擴大服務覆蓋面，支持發展社區居家「虛擬養老院」。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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