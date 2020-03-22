【星期一．炒啲乜】全球「放水」未止恐慌　投資應如何部署？

2020年03月22日 10:00
  • 東網電視
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    新冠肺炎疫情大爆發，衝擊全球經濟，各國央行相繼推出寬鬆措施「放水」救經濟，惟恐慌情緒仍然充斥市場，美股三大指數上周齊創2008年金融海嘯以來最大單周跌幅。
    香港方面，每逢3月份都是上市公司的業績高峰期，未來一周公司業績相信繼續成為市場焦點。此外，周四(26日)將公布出口數據，分析預料繼1月份錄得暴瀉22.7%後，2月份跌幅將進一步擴大，前景未言樂觀。油價下挫加上「疫市」夾擊，投資者不妨參考以下財經專家的分析及建議作部署。
    1、【陳鳳珠　環球積極推出政策救經濟】
    https://bit.ly/2WtRRc5
    2、【郭家耀　內地消費相關股份有望逐步回穩】
    https://bit.ly/2U8ELj1
    3、【陳樂怡　5G電訊設備股值得吼低吸納】
    https://bit.ly/3diwJvu
    4、【葉尚志　騰訊目標420元】
    https://bit.ly/2J1IdFt
    5、【鄭勤龍　長和進可攻　退可守】
    https://bit.ly/2wfiw1H
    6、【潘梓生　油價價差出現不合理狀態】
    https://bit.ly/33AMvgx
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