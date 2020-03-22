【全球攬炒】又一大鱷「損手」　千禧管理3月已蝕5%

新冠肺炎疫情在全球擴散，導致3月份市況極為波動，不單散戶要蝕錢，連對沖基金亦因而「損手」！外媒報道，著名美資對沖基金、管理約400億美元資產的千禧管理(Millennium Management)，今年以來已損手約4.3%；單計3月份，首12日已錄得2.7%虧損，截至上周五(20日)為止虧損更達5.1%。報道指，千禧管理拒絕就此評論。

至於人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)旗下的橋水旗艦基金——主打宏觀經濟策略的Pure Alpha II今年亦已虧損了20%，其中前兩個月虧損8%，3月以來繼續虧損13%，為近期受打擊最嚴重的對沖基金之一。

橋水日前警告，如果美國政府不採取大規模的財政或貨幣刺激，新冠肺炎疫情下，美國企業收入可能損失高達4萬億美元(約31.2萬億港元)，將使美國經濟收縮6%以上。降幅會在第2季達到最大，預期經濟活動將比2019年底的水平下降10%以上。並估計，美國企業的現金流缺口將達到2萬億美元，主要集中在能源、旅遊和休閑行業，將促使企業提取信貸額度。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626