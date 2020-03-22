人行：企業獲防疫專項貸款逾2千億人幣　料物價逐步下降

中國人民銀行副行長陳雨露表示，央行3,000億元人民幣(下同)防疫專項再貸款，支持的重點企業共5,000家，企業獲得的貸款已經超過2,000億元，實際融資成本1.27%左右。5,000億元再貼現再貸款額度目前向企業發放1,300多億元。目前一般貸款利率5.49%，較新貸款市場報價利率(LPR)改革前下降了0.61個百分點。

陳指出，目前中國疫情防控的形勢總體處於穩定階段，實體經濟在邊際改善，中國經濟長期向好的基本面沒有變化。金融系統將會以更加昂揚的精神面貌，按照既有的政策框架和市場化、法治化的原則，準確把握疫情防控和經濟形勢的階段性變化，因時因勢調整政策的着力點和節奏。

他預計，疫情對通脹影響還會持續一段時間，但中國不存在長期通脹或通縮的基礎，預計二、三、四季物價逐步下降。

他又補充，中國金融體系運行總體平穩、金融預期穩定，金融業、服務業快速增長，國民經濟穩步恢復。

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