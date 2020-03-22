中證監：年內外資凈流出A股200億人幣　堅守開放步伐

中國證監會副主席李超表示，目前疫情對A股市場影響已逐步得到消化。目前A股市盈率低、流動性相對充裕，境外市場劇烈波動對A股影響屬階段性及可控的。數據顯示，自年初至今，外資從股市凈流出約200億元人民幣(下同)，規模並不算大。從外資流動情況來看，債券市場近期外資流出不明顯，還有小額流入，股票市場近一個月流出數額較大且集中。目前外資佔A股流通市值僅約4%。

國際金融市場波動，他直言對中國金融市場的影響有必然性，直接影響有兩方面。一方面是對境內投資者心理的影響，一方面是對資本流動性的影響。他強調，疫情不會改變中國資本市場改革步伐。資本市場開放包括在做制度規則的推進，下一步會穩妥推進可投資的範圍和品種；其次是准入開放，中證監在去年核準了幾家外資控股的券商，也將在4月1日允許證券基金公司外資可獨資，開放方面方向是堅定不移的。

另方面，李超提到，今年首兩個月交易所市場股票、債券合計融資約1.3萬億元。其中，IPO完成發行38家，募資724億元，再融資901億元；交易所債券市場發行1.1萬億元，按年增長30%。

就市場對創業板改革是否受疫情影響的擔憂，李超回應稱，創業板改革已經做了研究和論證，在一定範圍內徵求了意見，會抓好創業板註冊制改革主線，同時也在發行、上市、信息披露和退市等基礎制度方面也會做出安排，相關工作正在有序推進。他又補充說，上市公司復工率達98%。

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