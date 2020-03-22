本月暫錄7宗成交！彩蒲苑兩房戶已補價賣438萬
2020年03月22日 12:00
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利嘉閣地產皇牌屋苑粉嶺帝庭軒分行經理陳志偉表示，上水居屋彩蒲苑B座高層10室，實用面積約394方呎，為兩房間隔，座向北方，外望可享開揚景觀。業主原開價460萬元，經議價後減價22萬元或約5%，終以已補價自由市場價438萬元成交，實用呎價約11,117元。
據悉，原業主於2001年6月，以80萬元購入上述單位，持貨19年，現轉手帳面獲利約358萬元，物業升值約4.5倍。
彩蒲苑本月至今累錄7宗二手成交個案，屋苑現時約有47個單位放售，入場叫價380萬元起。
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