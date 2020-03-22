銀保監：研放寬部分險企權益類投資比重限制

銀保監副主席周亮表示，保險公司已成為資本市場第二大機構投資者，目前保險公司投資權益類資產的餘額達18.8萬億元人民幣(下同)，其中投資股票和基金規模達2萬億元。銀保監將積極支持保險公司在依法合規的前提下開展長期穩健的價值投資，在審慎監管情況下，賦予保險公司更多自主權，計劃對償付能力強、營運穩健等有條件的保險公司在現有權益類投資比重30%上限外適當提高投資比重，適當增設理財子公司。

周續指出，下一步將研究出台針對金融資產管理公司(AMC)的改革措施。

他稱，目前銀行保險業保持穩健運行，將統籌推進疫情防控和經濟社會發展，同時密切關注全球疫情形勢和國際金融市場的變化，堅決守住不發生系統性金融風險的底線，在落實好已出台措施的同時，做好相關政策儲備，充分發揮金融的積極作用。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626