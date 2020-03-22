巴西月內兩度降預測 料今年GDP僅增0.02%
2020年03月22日 13:35
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
外媒報道，巴西經濟部最新將今年國內生產總值(GDP)增長預測由2.1%下調至0.02%。經濟部表示，巴西今年首兩個季度的經濟表現較差，但如果下半年經濟措施得力，經濟或許能得到一定恢復。
巴西股市過去一個月跌逾四成。經濟部指出，巴西股市暴跌，未來不確定性很大，據現有數據來看，增長0.02%已是最好的情況。
巴西經濟部於3月11日將今年經濟增長預期從2.4%下調至2.1%。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！