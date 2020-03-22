巴西月內兩度降預測　料今年GDP僅增0.02%

外媒報道，巴西經濟部最新將今年國內生產總值(GDP)增長預測由2.1%下調至0.02%。經濟部表示，巴西今年首兩個季度的經濟表現較差，但如果下半年經濟措施得力，經濟或許能得到一定恢復。

巴西股市過去一個月跌逾四成。經濟部指出，巴西股市暴跌，未來不確定性很大，據現有數據來看，增長0.02%已是最好的情況。

巴西經濟部於3月11日將今年經濟增長預期從2.4%下調至2.1%。

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