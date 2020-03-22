嘉湖山莊4個月累減9口價　售538萬元

祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊10座中層H室，實用面積550方呎，去年11月開始放盤，原叫價600萬港元，累減9口價共約62萬元，終以538萬元售出，呎價9,782元。

買家為區內客分支家庭，看見業主議價空間擴闊，約一星期前開始睇樓，見單位坐向米埔景觀裝修企理，遂決定入市。

據了解，原業主於1996年10月以227.1萬元購入單位，持貨至今帳面獲利310.9萬元，升值約1.37倍。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626