嘉湖山莊4個月累減9口價 售538萬元
2020年03月22日 13:44
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祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊10座中層H室，實用面積550方呎，去年11月開始放盤，原叫價600萬港元，累減9口價共約62萬元，終以538萬元售出，呎價9,782元。
買家為區內客分支家庭，看見業主議價空間擴闊，約一星期前開始睇樓，見單位坐向米埔景觀裝修企理，遂決定入市。
據了解，原業主於1996年10月以227.1萬元購入單位，持貨至今帳面獲利310.9萬元，升值約1.37倍。
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