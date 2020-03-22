今年最低！荃威花園賣455萬 每呎10436元
2020年03月22日 15:12
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荃威花園
美聯鍾家豪表示，荃灣荃威花園E座低層2室，實用面積436方呎，業主開價460萬港元放售，租客每次收取500元才會開門供客戶睇樓，費用由代理支付，單位最後略減至455萬元售出，屬屋苑今年最低價個案，呎價10,436元。
原業主於1997年9月以207.4萬元購入單位，現轉售帳面獲利約247.6萬元，賺幅約1.2倍。
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