長情業主沽貨！富榮花園未補價賣620萬
2020年03月22日 15:49
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富榮花園
置業需求未減，綠表客積極在居屋市場尋寶。世紀21家天下黎振傑表示，新近錄得旺角富榮花園成交，單位為9座中層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，座向西南，望遠海景，以620萬港元未補價第二市場價易手，實用面積呎價12,810元。
據了解，原業主早於1998年8月以204萬元未補地價購入，持貨21年多帳面獲利416萬元離場，單位期內升值約兩倍。
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