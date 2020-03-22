峻弦四房劈租9500元租出 減幅達17%
2020年03月22日 16:08
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香港置業沈行進表示，牛池灣峻弦1座低層A室，四房雙套房間隔，實用面積1,668方呎，單位每月叫租約5.6萬元，放租約兩個月後，減租9,500元，以4.65萬元租出，減幅約17%，新租客為外籍夫婦，呎租27.9元。
資料顯示，業主於2012年1月以約1,909.9萬元購入上述單位。
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