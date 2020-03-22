領展與星展簽訂2.12億澳元可持續發展表現掛鈎貸款

為鼓勵推動可持續發展，星展為貸款制訂節省貸款利率成本的框架。領展如維持領先全球可持續發展指數的排名，並在「全球房地產可持續標準」(GRESB)的年度獨立評估中，於可持續發展表現範疇中達標，領展即可獲得貸款利率下調。GRESB獲公認為環球房地產及基建投資可持續性發展的領先基準。

該項貸款為亞洲首個房地產投資信託基金與GRESB表現掛鈎的項目。款項將會用作一般企業用途，包括實踐可持續發展的倡議。領展去年12月購入位於悉尼的100 Market Street甲級商業樓宇，而今次以澳元為貨幣單位的貸款，有助對沖該項目的外匯風險。

領展及星展均簽署《聯合國全球契約》，致力於各自的業務領域推動可持續發展的目標。星展通過與不同企業合作，促進落實負責任的融資計劃，以應對氣候變化。2019年，星展提供約總值50億新加坡元的可持續發展融資。

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