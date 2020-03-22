【全球酒店業攬炒】特朗普也受累　「疫情傷害了所有人」

新冠肺炎重創各行各業，全球酒店業亦難逃一劫！美國總統特朗普日前坦言，其家族酒店的生意如同其他同業一樣，慘遭疫情打擊。

外媒報道，特朗普在一記者會上被問及其家族生意，尤其是旗下酒店有否受疫情影響，他回應指，現在很少有生意做得很好，並稱疫情傷害了所有人，其家族酒店也與同業希爾頓酒店、全世界所有大型連鎖酒店一樣遭疫情衝擊受損。他又指不清楚自己的家族企業是否能得到政府經濟援助。

拉斯維加斯特朗普國際酒店(Trump International Hotel Las Vegas)目前因疫情影響而關閉，其他地區特朗普酒店仍接受預訂。對此，特朗普認為他的孩子們會遵守命令，只要地方政府下令關閉，就會關閉酒店。他又補充，雖然大規模關閉酒店令生意受損，但有助於減緩病毒傳播也是一件好事。

特朗普於就任美國總統後，為免利益衝突，將集團交予兩名兒子管理，但仍保留擁有權。

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