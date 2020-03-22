新冠肺炎：內地復工都冇用！歐美需求銳減　全球大癱瘓

雖然內地指新冠肺炎疫情大幅放緩，浙江、上海等19省市外貿企業復工率近100%，整體復工率達九成，但有內地媒體報道，歐美市場因疫情肆虐而需求緊縮，訂單銳減，內地根本無法「真正復工」，情況慘過2008年金融海嘯時期。

報道指，3月初歐美市場訂單驟減，使剛復工的外貿產業急速轉冷，由招工困難變成無法復工。有貿易商表示，因歐洲市場全面停滯，全世界猶如癱瘓。

服飾進出口商利豐集團上海分公司副總裁黃瑋表示，客戶取消或延後訂單的狀況有增無減，每天頻頻要處理這樣的問題。有紡織機械貿易商亦預計，八成以上的機電業務將受影響，按歐洲、中東現況能撐到9月已不錯。另浙江義烏首飾加工業者估計，三到四成的外銷訂單可能化為烏有。

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