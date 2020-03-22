【全球酒店業攬炒】萬豪三分二員工放無薪假　最長90天

外國傳媒報道，受累於新冠肺炎疫情，萬豪集團(Marriott)繼續削減成本，4月初起將要求旗下2/3總部與海外員工放無薪假，持續60至90天，凸顯疫情對旅遊業的衝擊。

萬豪發言人表示，原本已要求2/3美國馬里蘭州總部員工放無薪假，如今將要求約2/3的國外員工放無薪假。該發言人未提供海外員工人數，總部員工則約4,000人。

該公司指出，將對放無薪假的美國員工發放20%薪金，以應付醫療等開支，繼續上班的將減薪20%，並減少每周工作時數。

萬豪行政總裁Arne Sorenson表示，目前業務量約較正常水平低75%，為成立近百年以來最艱難時期，財務受衝擊程度較「911事件」後期與2008年全球金融海嘯加起來還嚴重。

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