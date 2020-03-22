【全球救市】泰國央行擬購政府債券撐經濟

外媒報道，泰國央行行長表示，該行準備購買更多政府債券，以增加流動性。泰國企業債基金由於贖回的問題出現波動，當局將採取措施幫助企業債市場。另外，泰國將設立700億至1,000億泰銖的基金來為債券提供再融資。

另方面，泰國政府官員透露，泰國財政部將在周二(24日)提出財政刺激措施，並協助泰國央行以減緩新冠肺炎疫情的影響。

泰國央行上周五(20日)已召開特別會議，緊急減息0.25厘，將指標利率降至0.75厘的紀錄低位。央行聲明指出，新冠肺炎疫情較之前預期更嚴重，需要一段時間才能恢復正常，將嚴重影響泰國經濟。

疫情重挫泰國股匯市場，股市今年以來已暴跌約29%，泰銖兌美元更是第二差的主要亞洲貨幣，年內累跌一成。

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