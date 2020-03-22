大手劈「兩球」！皓畋兩房998萬售　料蝕讓離場

美聯鄭桂鈺表示，何文田皓畋1座低層A室，實用面積505方呎，兩房間隔，開價1,200萬港元，大手減價202萬元後才獲承接，成交價998萬元，呎價19,762元。

據成交紀錄冊，單位2016年5月一手購入價約979.43萬元，現轉售帳面僅賺18.57萬元，升幅只約1.9%，扣除使費料蝕讓離場。

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