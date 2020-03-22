新冠肺炎：市場對金價睇法分歧　最悲次季跌見1300美元

國際金價上周五(20日)上揚，紐約期金收報每安士1,484.6美元，升5.3美元或0.4%，惟全周計，紐約期金累跌2.1%。分析對金價走勢看法分歧，部分預期避險需求持續將支撐金價，但有些則相信在「強美元」下，金價會繼續呈弱。

WGC認為，全球經濟增長放緩會影響黃金的消費需求，金價波動率將續處於較高水平。不過，整個市場都有巨大風險、且負利率蔓延全球，各國央行都在量化寬鬆(QE)的情況下，黃金仍將因「避險資產」的屬性而有所支撐。

Schaeffer's Investment Research亦看好金價前景，指目前財政和貨幣政策被用來與2008年金融海嘯時相比，當時如果持有黃金和金礦股，之後有很大收益。再者，美國政府支出增加及刺激政策，都意味着金價會走高，美元會走低。如果這種趨勢持續，繼續QE和刺激等政策，黃金市場會被推高。

不過，荷蘭銀行及IHS Markit睇淡金價，預計未來幾周甚至幾個月，全球金融市場將繼續在避險模式中，美元將走強，金價將走弱，預計金價第2季可能跌至1,300水平。IHS Markit貴金屬分析師KC Chang表示，在疫情打壓全球經濟下，預計投資者們會繼續囤積現金，金價下半年會大幅下跌。

野村解釋，投資者當前正拋售任何資產，只想要現金，因人們需要支付生活所需款項，但又不知道他們下一筆收入何時到來，這個情形暫時恐怕不會改變。

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