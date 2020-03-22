新冠肺炎：市傳全球最悲情國家下令「斷油」

外國傳媒報道，「全球最悲情國家」委內瑞拉為了對抗疫情，政府竟下令「斷油」！

報道引述7名消息人士透露，為防止疫情擴散，委內瑞拉政府下令全國1,800個加油站關閉，只留下十幾個加油站交給軍方監管，僅醫療、食物及必需品等物資運輸方可使用。

消息表示，從上月開始，委內瑞拉的加油站就已停止增補汽油，由於存量短缺，一般民眾若需要加油，可能要排幾小時、甚至幾日，才能取得足夠需求。

其實，委內瑞拉石油蘊藏豐富，可惜由於政府腐敗無能，加上美國制裁，產油能力已大幅下降，煉油能力甚至只剩餘15%。

委內瑞拉曾是全球最富裕的國家，惟近年因過度倚賴出口原油、政府腐敗、通脹失控、經濟崩潰，而被評為「全球最悲情國家」。

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