【全球救市】美冀周一通過逾萬億美元刺激方案

外國傳媒報道，美國總統特朗普周六(21日)表示，國會議員與他的團隊已非常接近達成救市協議。救市計劃旨在幫助企業維持營運，讓員工有糧出，才能維持生活，因大家必須彼此保持距離，所以政府要求民眾不要工作。他又稱，希望能在最少人受影響的情況下取得勝利。

美國白宮經濟顧問庫德洛庫德洛透露，該計劃本身總額料在1.3萬億到1.4萬億美元之間，加上得到償還的貸款，整體約2萬億美元，佔美國國內生產總值(GDP)約10%，是非常大的計劃。

美國副總統彭斯說：「正敲定獲得兩黨支持的法案，我們希望周一(23日)能在參眾兩院獲通過。」

回看歷史，今次金額達1.4萬億美元的第三階段救市計劃，遠高於2008年金融海嘯，當年10月簽署生效的計劃是7,000億美元，相當於今天8,410億美元。

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