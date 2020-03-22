山水水泥去年多賺35% 因清盤進行中不派息
2020年03月22日 18:21
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山水水泥(00691)公布，截至2019年12月底止全年溢利29.73億元人民幣(下同)，按年增長35.34%，每股基本盈利0.68元，不派息。期內收入214.78億元，按年上升20.17%。
值得留意的是，董事會不派息，主要考慮到正進行中的清盤呈請，以及公司須在清盤未解決期間，要向大法院作出申請，以獲得認可令認可派發股息的情況。
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