開元酒店去年多賺8%　末期息0.4元人幣

值得留意的是，該公司提到，2020年初受新冠肺炎疫情影響，酒店行業經受嚴峻考驗，目前公司擁有較充裕的財務資源，並將積極採取各項措施，以應對疫情導致的不利影響。

另外，該公司亦進行免費退款、豁免酒店管理費、適當調整酒店結算等安排，該公司的營運及管理情況1月底開始下降顯著，將密切留意疫情的發展及對酒店業務造成的影響，並繼續實施相關評估及採取積極措施。而對公司內租賃酒店而言，已取得來自關聯方和第三方出租人截至2020年12月31日止年度一定的租金減免。

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