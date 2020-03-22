開元酒店去年多賺8% 末期息0.4元人幣
2020年03月22日 18:22
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開元酒店(01158)公布上市後首份全年業績，截至2019年12月底止全年溢利2.02億元人民幣(下同)，按年增長8.36%，每股基本盈利0.76元，派末期息每股0.4元。期內收入19.27億元，按年上升7.23%。
值得留意的是，該公司提到，2020年初受新冠肺炎疫情影響，酒店行業經受嚴峻考驗，目前公司擁有較充裕的財務資源，並將積極採取各項措施，以應對疫情導致的不利影響。
另外，該公司亦進行免費退款、豁免酒店管理費、適當調整酒店結算等安排，該公司的營運及管理情況1月底開始下降顯著，將密切留意疫情的發展及對酒店業務造成的影響，並繼續實施相關評估及採取積極措施。而對公司內租賃酒店而言，已取得來自關聯方和第三方出租人截至2020年12月31日止年度一定的租金減免。
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