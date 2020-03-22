【石油大戰】標普下調油價預測　一個月內第2次

外國傳媒報道，評級機構標準普爾將今年紐約期油和布蘭特期油價格預期分別下調10美元，最新分別看每桶25美元及30美元，這是標普一個月內第二次下調今年油價預期。

該機構預計，俄羅斯和沙特阿拉伯不會重返談判桌，雖然油價暴跌，但石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯的石油大戰，顯然針對成本較高的美國產油商。目前的問題是沙特的產量會有多高，能持續多久。標普預計，美國產量不會立即下降，因為對沖操作和之前已鑽探了油井。相反，隨苜支出水平下降，產量應會在今年底和明年開始受到很大影響。

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