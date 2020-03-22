中國忠旺推資產重組 涉逾290億人幣
2020年03月22日 19:48
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中房置業將向忠旺發行47.48億股支付兩項交易抵銷後約292.48億元的淨作價，相當於其經擴大後股本的86.36%，成為忠旺的子企。
儘管忠旺實際上繼續持有遼寧忠旺，惟公司指，如此重組的好處包括為遼寧忠旺提供新的融資平台，並使公司及遼寧忠旺的管理層能更有效地專注於各自業務的發展戰略和商機，並明確界定業務目標。
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