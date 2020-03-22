新冠肺炎：捷榮有員工初步確診　生產不受影響

集團表示，目前自行安排與確診員工有緊密接觸的34位員工到私家醫院或私家診所進行檢測，至今有2名員工檢測結果初步呈陽性反應，另有14位呈陰性反應，其餘預計周三(25日)前將收到初步檢測報告，並會繼續密切跟進員工的健康狀況，有需要時安排員工再次進行檢測。

另外，集團的獨立生產線受嚴格規管，非生產部員工需申請及批准方能接觸，現確認相關同事並未有接觸集團的生產線，生產過程沒有受到影響。

因應新冠肺炎肆虐，集團制定應對的工作安排，所有仍未收到檢測報告的同事將會在家隔離。員工將分成2隊，輪流上班，並按照衞生署建議，確保同事座位間有足夠的距離。每位同事上班時都需要量度體溫及進行消毒，如發燒或感到不適，必須馬上求醫及留家休息。

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