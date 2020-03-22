安東油服去年多賺20%　前景未明不派息

業績通告顯示，安東油服2大市場中國和伊拉克去年收入分別增長55.33%及21.28%，至16.83億及14.19億元。

該公司指，兩地業務對油價波動的敏感度低，原因是伊拉克政府積極推進油氣開發產能建設之際，中國三大油公司積極響應國家號召，大幅增加中國市場的油氣勘探開發投資，全力提升國內主要油氣區塊的資源開發力度，尤其是大力推進位於西北的新疆天然氣開發及西南的四川頁岩氣開發項目，以提升油氣的自主供應，降低進口依存。集團於新疆天然氣市場的新增訂單及收入均大幅增長，並在西南市場通過打造「設備聯盟」的合作方式，在不投入新的資本開支的情況下，一體化鑽井項目市場份額居於民營服務公司之首。

不過，考慮到新冠肺炎爆發對全球經濟帶來的影響，以及近期的油價暴跌，保持充足的流動性對集團長期發展至關重要，因此公司決定不派末期息，有別於對上年度派0.01元。

主席羅林稱，集團將持續且堅定執行以「現金流」及「ROE」(股本回報率)為核心的經營管理理念，加快資金周轉，嚴控資本開支，採用各種措施降低成本。安東油服伊拉克馬基努油田已提前收到客戶書面確認，將自2020年7月1日合同2年固定期屆滿後續期1年。

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