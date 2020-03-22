港股前瞻：債市走資破紀錄　恒指弱勢未止

環球央行接連「放水」救市之際，資金加緊逃離新興市場債券。據富瑞金融統計顯示，截至上周三(18日)為止一周，美元計價新興市場債券的基金錄得99.26億美元(約774億港元)資金淨流出，為有紀錄以來單周最勁。專家提醒，企業債務和流動性風險陰霾未散，港股短線恐未見底，投資者應忍手。

港股美國預託證券(ADR)上周五(20日)全線回吐，滙豐控股報44.72元，較香港收市價低2.28元；騰訊控股報351.22元，較港低8.38元；中國海洋石油報6.66元，較港低0.47元。若按比例計，相當於恒生指數瀉逾600點。

富瑞統計顯示，若看整體債券基金，資金出逃情況更加驚嚇，上周淨流出高達1,088.88億美元，同創紀錄新高；國債、投資級別及高息企債無一幸免，其中，國債更扭轉了之前連續17周吸資的強勢。同時，外資史無前例地單周從亞太區股票基金淨贖回逾191億美元，連續5周累計走資467.56億美元。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，避險情緒升溫令投資者紛紛增持現金，美元債券遂成最直接拋售對象，這既推高美匯，又加深市場對新興市場償還外債的疑慮。雖然金融機構資本比金融海嘯時充裕，惟債券問題仍要密切關注，又指新興市場債息差距經已擴大，會提高發行者的融資成本。

他認為，目前債券出事機會較大的將是能源和航空等最受新冠肺炎疫情打擊的行業，惟作為亞洲高息債主要部分的內房債，風險仍然較低，「賣到樓有資金回籠就得，中央亦唔會畀佢哋有事」。

溫傑估計，恒指本周會在21,500至23,000點之間波動，惟短線恐未見底，指亞太股票走資潮還會繼續，而且歐美疫情未受控，中國外需不容樂觀，企業盈利有下行壓力，市場亦正注視金融風險。現時投資者持有現金按兵不動會較好，但如果有意分注低撈，宜選5G概念股、龍頭科技股，以及高息股如中國移動。

大型法資基金公司東方匯理資產管理警告，市場會繼續對新冠肺炎等不利消息反應過大，而疫情過後留給金融市場的是更多債務，近日美債孳息率回升，已反映有投資者開始憂慮各國大舉財政刺激「錢從何來」。該行相信企業違約率勢將上升，信貸評級下調會陸續有來，企債息差亦會擴闊。

該行投資總監Pascal Blanque直言，沽貨離場已經太遲，若此時被「震走」只會打亂長線部署，更加進退失據。儘管股市年底有望顯著回勇，惟歐洲尤其是意大利疫情受控這個催化劑尚未來臨，目前最好是接受市場劇烈波動，暫時繼續忍手不要買貨。

另外，對於中移和中國電信上月合共錄得流動用戶客量淨減逾1,200萬戶，溫傑相信只是一些用戶因停工等原因暫停號碼所致，客量萎縮仍有待觀察，況且被暫停的帳號應該普遍消費較低，往後還要看5G對每月每戶平均收入(ARPU)之拉動作用。

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