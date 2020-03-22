【二手續冧】荃威筍盤要畀睇樓費　滙景業主進取變務實

新冠肺炎肆虐下，不少業主都以筍價甚至蝕讓價出售單位。荃灣荃威花園一個設有「睇樓費」的兩房戶，僅以455萬港元成交，屬屋苑今年最低價買賣個案。

【荃威筍盤要畀睇樓費】

美聯鍾家豪表示，上述單位為E座低層2室，實用面積436方呎，原本開價460萬元放售，單位仍有租客，每次收取500元才會開門供客戶睇樓，相關費用由代理支付，單位最後略減5萬元售出，呎價10,436元。

【滙景業主進取變務實】

此外，美林物業林小燕稱，藍田滙景花園12座高層F室，實用面積718方呎，去年12月以1,450萬元進取價放售，累劈達255萬元後，以1,195萬元售出，呎價16,643元。該座一個較高層的同室單位，於2018年以1,470萬元歷史高價售出，相比下最新成交個案跌價約18.7%。

【玖瓏山約5年貶值79萬】

市場再有業主損手離場。消息稱，沙田玖瓏山天瓏閣2座低層E室，實用面積964方呎，以1,175萬元售出，呎價12,189元，較2015年購入價貶值約79萬元。

【皓畋大手減價202萬 業界籲撤辣】

美聯鄭桂鈺則指出，何文田皓畋1座低層A室，實用面積505方呎，兩房間隔，開價1,200萬元，大手減價202萬元後才獲承接，售價998萬元，呎價19,762元。據悉，單位2016年5月至今僅升值18.57萬元，扣除使費料蝕讓離場。她認為，政府應撤銷購買第二個單位的新住宅從價印花稅，有助令買賣轉趨活躍。

【長情業主沽貨！富榮未補價賣620萬】

世紀21家天下黎振傑表示，新近錄得旺角富榮花園成交，單位為9座中層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，座向西南，望遠海景，以620萬元未補價第二市場價易手，實用面積呎價12,810元。

據了解，原業主早於1998年8月以204萬元未補地價購入，持貨21年多帳面獲利416萬元離場，單位期內升值約兩倍。

【嘉湖山莊4個月累減9口價 售538萬】

祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊10座中層H室，實用面積550方呎，去年11月開始放盤，原叫價600萬元，累減9口價共約62萬元，終以538萬元售出，呎價9,782元。

買家為區內客分支家庭，看見業主議價空間擴闊，約一星期前開始睇樓，見單位坐向米埔景觀裝修企理，遂決定入市。

據了解，原業主於1996年10月以227.1萬元購入單位，持貨至今帳面獲利310.9萬元，升值約1.37倍。

【海裕苑上複式單位劈180萬易主】

美聯王子超表示，上水海裕苑錄得超過一年以來首宗成交，項目一個上複式單位，實用面積1,178方唻，減價180萬元，以1,000萬元易手，呎價8,489元。

原業主於1998年以580萬元購入單位，現轉售帳面獲利420萬元。

【峻弦四房劈租17% 以4.65萬元租出】

香港置業沈行進表示，牛池灣峻弦1座低層A室，四房雙套房間隔，實用面積1,668方呎，單位每月叫租約5.6萬元，放租約兩個月後，減租9,500元，以4.65萬元租出，減幅約17%，新租客為外籍夫婦，呎租27.9元。

資料顯示，業主於2012年1月以約1,909.9萬元購入上述單位。

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