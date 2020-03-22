樓價UPDATES：二手市上升動力盡失　蝕讓潮未完

樓市已失去上升動力，市場持續湧現蝕讓個案，沙田玖瓏山三房連套房單位減價售出，2015年至今貶值約79萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●北角健威花園B座中層7室，實用面積456方呎，兩房間隔，獲上車客以790萬元承接，實用呎價17,325元。原業主2011年4月購入上址作投資用途，當時作價420萬元，持貨近9年帳面獲利370萬元，單位升值約88%。

●銅鑼灣永興閣高層A室，實用面積536方呎，三房間隔，成交價1,020萬元，實用呎價19,030元。

●堅尼地城加惠臺2座低層E室，實用面積523方呎，兩房間隔，去年10月放盤叫價1,168萬元，減價200萬元，以968萬元成交，實用呎價18,509元。

●香港仔登峰‧南岸極高層B室，實用面積254方呎，成交價550萬元，實用呎價21,654元。原業主於2015年12月以約536.7萬元購入物業，是次轉售帳面僅獲利約13.3萬元。

●鴨脷洲海怡半島18座中層D室，實用面積584方呎，兩房連套房間隔，放盤3個月減價62萬元，以938萬元獲承接，實用呎價16,062元。

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九龍

●牛頭角淘大花園L座高層7室，實用面積285方呎，一房間隔，原叫價550萬元，減價37萬元或約7%，以513萬元連租約沽出，實用呎價18,000元。

●鑽石山龍蟠苑C座低層5室，實用面積383方呎，一房間隔，去年12月中開價520萬元，減價25萬元或約4.8%，以495萬元已補價售出，實用呎價12,924元。

●將軍澳君傲灣1座中層C室，實用面積598方呎，三房兩廳間隔，以930萬元成交，實用呎價15,552元。

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新界

●沙田玖瓏山天瓏閣2座低層E室，實用面積964方呎，三房連套房間隔，減價25萬元，以1,175萬元售出，實用呎價12,189元。原業主於2015年以近1,254萬元購入單位，至今帳面蝕讓約79萬元。

●沙田希爾頓中心C座低層5室，實用面積274方呎，兩房間隔，以483萬元易手，實用呎價17,,628元。原業主於2003年沙士市期以56萬元入市，現轉售帳面獲利約427萬元，升值約7.6倍。

●上水居屋彩蒲苑本月累錄7宗成交，包括B座高層10室，實用面積394方呎，兩房間隔，開價460萬元，減價22萬元或約5%，已補價自由市場成交價438萬元，實用呎價11,117元。

●元朗蝶翠峰6座低層B室，實用面積572方呎，三房間隔，原開價668萬元，減價35萬元，以633萬元成交，實用呎價11,066元。

●大埔白石角海日灣1期Court C 2座中層C室，實用面積1,067方呎，三房連套房間隔，每月叫租3.5萬元，減租5,000元或約14.3%，以3萬元獲租客承租，實用呎租約28.1元。

●馬鞍山迎海‧星灣御17座低層F室，實用面積511方呎，兩房間隔，開價約800萬元，減至790萬元易手，實用呎價15,460元。

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