【產經專訪】雞仔嘜後人親述！遷廠避貿戰　「泰」唔簡單

自中美貿易戰開打，愈來愈多港商研究將內地廠房搬至東南亞國家，但香港著名保暖及內衣產品品牌雞仔嘜的後人，則早於1980年代已到泰國做「開荒牛」，更創立泰國唯一一家做婚紗出口的工廠。是次邀請到家族第四代後人譚天澄，詳述父親在泰國創業之路，以及當地的經營環境。

生於紡織世家，譚天澄的父親於1970年代初便跟隨祖父來泰國打拚，雖然沒有打理雞仔嘜生意，但創業也離不開老本行，在1980年代末創立婚紗工廠。而出生於泰國的譚天澄，自英國大學畢業之後，便回流協助父親打理婚紗廠房。

【婚紗平均每件逾20萬】

該婚紗工廠開業超過30年，主要是縫製高檔次婚紗出口至美國、歐洲、澳洲及日本等地。至於婚紗款式全是度身訂造，價格不菲，平均每件零售價為3萬至5萬美元(約23.4萬至39萬港元)。該工廠規模亦不細，每年營業額更高達661萬美元(約5,155.8萬港元)。

廠房並未設在工業區，而是位於首都曼谷以西約35公里的蔬果園中。譚天澄解釋，舒適的環境有助提升員工工作效率及激發創意。除了偏遠的山頂之外，泰國所有地方都有穩定的電力供應，所以毋須擔心廠房會因為缺電而停產。

【泰國人「受軟唔受硬」】

至於管理方面，譚天澄非常熟悉泰國打工仔文化，皆因他由低做起，與近600名員工朝夕相對。他讚揚泰國人有極強的適應能力，願意接受新思維及技術。他更指，泰國人「受軟唔受硬」，所以對管理層不宜說話太直率，或採用命令式手法。

他續說，泰國人的工藝遠勝緬甸及越南人，所以客人普遍對泰國出產的婚紗品質更有信心。當然這不排除是因從事服裝行業多年，熟能生巧有關。

【設廠顧慮多 誘因不大】

此外，近年他留意到愈來愈多日本及台灣電子廠在泰國開設廠房。然而，在泰國設廠的決定絕不能兒戲，要考慮廠房位置、生產貨源、當地人的生產力，以至員工薪酬及生活開支等。客觀而言，在泰國設廠的吸引力未見太大。

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