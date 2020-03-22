【地產專題】政府「鬧地荒」！未來私樓供應堪憂

香港土地短缺問題不斷浮現，產業署在下一個財政年度未有計劃騰出可作私人住宅用途地皮予地政總署，是3個年度首次。市場人士指，政府「無地」是不爭的事實，未來土地來源相信要倚靠新發展地區等。

產業署每一個財年都會騰出另作處置、重新發展或作其他用途的地皮，不過，預期下年度(2020至2021年度)騰出的3幅土地，則沒有一幅會興建私人住宅。在擬計劃更改用途的土地之中，香港、九龍及新界各有一幅，包括前堅尼地城警察宿舍B座，地盤面積約2.69萬方呎，將會發展成公營房屋。至於前西貢中心小學及油麻地停車場大廈，佔地約4.14萬及6.87萬方呎，新用途分別為社會福利設施及道路工程。

至於本年度(2019至2020年度)實際騰出的兩幅土地，有一幅用作私樓發展，該地為大坑道135號，已於去年12月由中信泰富以32億元投得，每方呎樓面地價24,836元。

而上年度(2018至2019年度)實際交還則多達4幅，當中兩幅作私宅用途，包括山頂文輝道2至11號宿舍地皮，以及大嶼山長沙度假屋。惟文輝道地當年未能成功招標售出，亦滾存至新賣地表內。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典認為，下年度沒有土地釋放作私人住宅用途，反映政府要覓地並不容易，過往積極尋找可整合的土地也做得七七八八。

【長遠或靠發展新界棕地】

不過，他認為該情況未嘗不好，因為以往不斷將土地改作住宅，忽略了周邊的配套，故有土地騰出作社福設施反而更好。他並認為，中短期仍有穩定土地供應，但要長遠持續，則相信要依靠發展新界棕地等。

事實上，政府私人住宅土地供應不斷減少，下年度賣地表提供15幅住宅地，可供興建單位僅7,530伙，是10個年度低位。至於本年度實際住宅供應亦不達標，連同市建局、鐵路項目及私人補價地及重建發展，全年住宅供應量約12,190伙，較年度目標約13,500伙，只達標約九成。

【本年售3伙宿舍 縮七成】

另方面，產業署出售過剩宿舍步伐有所減慢，本年度只售出3個單位，總售價約1.21億元，相比2018年沽出11伙錄得的5.05億元收入，按年勁減72.7%及76%。去年易手物業包括兩個薄扶林碧瑤灣單位，以及一個東半山愉富大廈。

而該署本年度租出的宿舍單位亦減少，期內涉及208伙，較上年度的215伙少約3.3%。而租金收入則錄1.134億元，按年跌13.4%。但預計下年度數量及金額，則會回升8.2%及0.26%。

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