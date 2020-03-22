【全球救市】美財長認下季經濟受創 疫情或持續12周
2020年03月22日 22:20
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，美國財長姆紐欽表示，可能在周日(22日)完成國會的援助計劃，「四口之家」平均可獲得近3,000美元(約2.34萬港元)援助支票，將為醫院和醫療專業人員提供大筆資金。他又稱，政府最多可動用4萬億美元來幫助企業，揚言美國經濟將會恢復強勁。
他強調，這不是一場持續多年的金融危機，新冠肺炎疫情看似會持續10至12周，政府可以穩定經濟，如果需要，稍後會回到國會。
當被問及美國是否陷入衰退時，他表示，這是一個技術問題，預計下個季度美國經濟將受到打擊。
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