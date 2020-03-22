本周金融市場數據一覽 最矚目是周四...

新冠肺炎疫情繼續惹全球關注，其中，美國上周新申領失業救濟金人數最受矚目，有不少分析認為，可能會創下以百萬人計的新紀錄。以下是香港時間：

【3月23日星期一】

16：30香港公布2月通脹

【3月24日星期二】

08：30日本公布3月日經/Markit製造業PMI初值

17：00歐元區公布3月Markit製造業PMI初值

21：45美國公布3月Markit製造業PMI初值

22：00美國公布2月新屋銷售

【3月25日星期三】

15：05泰國公布議息結果

20：30美國公布2月耐用品訂單初值

22：30美國公布每周原油庫存

【3月26日星期四】

16：30香港公布2月進出口數據

20：00英倫銀行(即英國央行)公布議息結果

20：30美國公布每周新申領失業救濟金人數、上季核心PCE物價指數、上季經濟增長終值、2月批發庫存

【3月27日星期五】

07：30日本公布3月通脹

09：30中國公布2月規模以上工業企業利潤

20：30美國公布2月核心PCE物價指數、2月個人支出及收入

22：00美國3月消費者信心指數

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