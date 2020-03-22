美股前瞻： 道指現「死亡交叉」　勢續挫

美股上周五(20日)反覆下挫，道指收市挫913點，至19,173點的逾3年新低，全周累挫17.3%；標指收市挫104點，至2,304點，全周累挫14.9%；納指全周亦累挫12.6%，3大指數齊創2008年金融危機以來最大單周跌幅。

相比2月份的紀錄高位，道指已累瀉近35%，標指亦瀉近31%。其中，道指上周五更出現「死亡交叉」的利淡訊號，即50天移動平均線跌穿200天移動平均線。回顧道指對上一次出現「死亡交叉」是2018年12月19日，道指3天後，即於12月24日便觸底，期間跌多6.6%；再對上一次則是2016年1月13日，道指4周後觸底，期間跌多3%。

部分市場人士繼續唱淡，嘉信理財交易及衍生工具業務副總裁弗雷德里克表示，市場上充斥恐懼和不安，看不到標指現水平和2016年11月大選期低位約2,139點之間有重大支持，標指可能迅速跌向此低位。Evercore分析員羅斯更認為，標指下一個阻力位在2,100點，之後可能進一步下試1,800點，即較上周五收市跌多逾20%。

不過，摩根大通美股策略員Dubravko Lakos-Bujas預期，若美國成功控制疫情及政府迅速採取更多財政刺激措施，標指有望於明年初重上闖3,400點的紀錄新高，較上周五有近47%上漲空間。他指出，全球股市已自近期高位下滑30至50%，而投資者可能以同等力度重新入市，故相信未來一年大市上升機會遠大過下跌風險。

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