A股前瞻：內地撐市　滬綜指料穩

內地監管機構聯手撐市！中國證監會周日(22日)指，內地A股市盈率低、市場流動性相對充裕及投資價值顯現，新冠肺炎疫情衝擊已逐步消化。中國人民銀行則稱，救市「組合拳」成效顯著，並將引導市場利率下行。有分析認為，有關言論有助A股本周行情，料滬綜指於現水平有支持，惟市場風高浪急，投資者應審慎行事。

中國證監會副主席李超表示，海外市場劇烈波動對中國有影響，但屬可控、有限和階段性，強調外部環境變化不會改變中國資本市場長期形勢。A股投資者較理性，波動幅度較小，認為現時估值較低。

人行副行長陳雨露稱，人行通過準確的公開市場操作和定向降準，提供短期和中長期的流動性，保持銀行體系流動性充裕，另對中小企業給予金融支持，引導市場利率下行，降低實體經濟的融資成本，認為「組合拳」取得了成效，國民經濟穩定地恢復。

惟陳氏預計，疫情對通脹影響還會持續一段時間，但中國不存在長期通脹或通縮的基礎，料第2至第4季度物價逐步下降。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，A股於過去跑贏主要市場，在中國當局推出多項刺激財政政策下，有助帶動A股表現，預料滬綜指在現水平2,700至2,800點有支持。不過，人民幣匯價則會較波動，資金流動性較大，建議投資者宜觀望財政政策帶來的成效，入市態度應審慎。

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