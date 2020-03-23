東方日報B1：全球減息快車　港難追貼

鍾情港元定存的「食息一族」或難再享高息優惠。

美國大手劈息至零水平後，香港最優惠利率(P)仍紋風不動，香港大型銀行表明活期息口減無可減。隨着港美利率走勢將逐步趨向一致，銀行界表示，銀行貸款產品的年利率長遠有下調空間，意味市民及企業較容易「借平錢」。不過，當港息跟隨美息進入下行軌道，鍾情定期存款的「食息一族」亦難再享高息優惠，宜盡快趕坐高息尾班車。

市場關注的「港息」，一般泛指最優惠利率或銀行同業拆息(Hibor)。P是銀行普遍向外放貸時的利率基礎，通常波動較小，美國3月內兩次共削息1.5厘後，香港大型銀行已經表態維持P不變。目前市場有四個P，分別為5厘、5.25厘、5.375厘及5.5厘。

翻查資料，美息於2008年跌至零水平時，香港最優惠利率亦未曾插穿5厘。銀行界普遍認為，當港元拆息跟隨美息下行，港銀才有機會減P，但仍需視乎銀行自身資金成本及資產負債表結構。財資界一般以P與3個月港元拆息之間的息差，來評估減息空間，按照傳統說法，息差超過於3厘則反映存在減P需求。

不過，既然環球央行已坐上「減息快車」，上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉坦言，大圍齊齊減息實為大趨勢，當季結因素及招股活動過後，港元拆息將漸漸進入跌軌，尤其與樓按相關的1個月期拆息回落，將有利以H按供款的置業人士。

另邊廂，私人貸款的年利率長遠亦不排除有所回落，惟他提醒，銀行放貸時會有多重考慮及評估，當經濟進入下行周期，私人貸款的信貸風險會攀升，即使相關利率有下調空間，相信亦難跟足拆息下行的走勢。

值得留意的是，港元拆息往往與存息走勢相近。一般而言，拆息高企反映市場資金需求高漲或供應緊張，給予銀行提高定期存款利率「撲水」的誘因，務求以高價取得所需資金。

事實上，近日受3月底季結等因素影響，港元拆息連日趨升，有中小型銀行亦跟貼加存息。富邦銀行(香港)3個月期港元存息，由2.05厘加至2.3厘；招商永隆銀行同期的定存年息亦上調至1.95厘，加幅達0.4厘。因此，陳志偉預期，港元定期存款息口會輾轉向下，出現「一浪低於一浪」情況，當市場利率逐漸正常化，長期而言，長息料會高於短息，建議存戶可趁現時的短期升勢，把握機會敍做定期。

惟針無兩頭利，富邦香港高級副總裁兼消費金融部主管谷祖明表示，當銀行加入上調存息隊伍，反映銀行的貸款利率難有減息空間，而私人貸款利率尤與信貸風險掛鈎，認為波動空間輕微。目前該行私貸年利率介乎4至6厘，至於風險較高的客戶，貸款息則介乎9至13厘。

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