【專家點評】盧曉暘：亂市投資致勝之道

要在金融市場取勝並不是在比誰做對的事情較多，而是在比誰犯的錯更少。多數投資人總是輸了很多次之後，決心要學習市場分析；再賠個幾次後也學會了風險管理的重要。但是，最後還有一個終極難題要克服，就是投資人自己的心理障礙，為甚麼這樣說呢？

交易的目標就是賺錢，但是真正長期持續賺錢的投資人非常少。為甚麼只有一小部分投資人能夠持續獲利？箇中關鍵是「心理因素」，長期持續獲利的人，「思考方式」跟賺少賠多的輸家截然不同。要征服股海，首要條件是征服自己！

就舉本月份股票市場的情況為例，海外疫情持續擴散以及原油價格戰爆發，引發全球資本市場動盪。在3月12日，包括美國、巴西、加拿大、墨西哥等多國股市均觸發熔斷機制。

過去幾天，投資者已把注意力從關注新冠肺炎的新增確診人數，迅速轉移到擔憂美國、歐洲和英國的經濟會否陷入衰退。美國的救市措施無法穩定市場信心，美股多次跌停，並創1987年以來最大單日跌幅。

恐懼籠罩整個市場，而這種氣氛肯定是不理性，肯定投資者都會受到自己的心魔驅使，通常這些行為及情緒在股市放大，帶來極大交易機會。

在回復平靜時，人類又會突然變得理性，當環球股市受到重要消息刺激，短期內出現大幅反彈的機會十分大，為投資者帶來極高勝算的交易機會。

很明顯本次股災由環球新冠病毒疫情引發，加上油組國原油減產協議泡湯所致，恐懼蔓延全球。但大家要排除恐懼，必須回歸理性點想想，這是不是完全不能解決的事情呢？

3月中旬，一間加拿大生物醫藥公司聲稱獲得新冠肺炎病毒基因排序20天後，已成功研製對抗武漢肺炎的疫苗，目前正在臨床前測試其安全及有效性，若果成功將會於夏天前在人體試驗，而相關技術是獨有，並即將向美國藥監局(FDA)申請批准。公司料每月可生產1,000萬劑量。若果一些監管上的障礙解除後，最快11月可以生產疫苗。

投資者會說：遠水不能救近火，為何消息指11月才有相關疫苗，即使現在到11月全球疫情繼續擴散，將會出現更多死亡人數，為何現在市場已率先反彈？要知道市場炒的是預期！本來普羅大眾都覺得是世界末日，現在突然又發現危機可望得到解決，市場從恐懼之中的修正將會十分驚人。

總結而言，保持冷靜、遠離恐慌之人，不要害怕，不要擔憂，不要讓自己因為其他人告訴你該怎麼樣而行動；不要因為害怕、恐懼而行動。如果仍然恐懼但又很想參與投資，便需要控制自己的投資注碼，反而多利用市場提供的槓桿，這樣可以避過巨虧，卻能捕捉到意外收穫，這些時間可多利用全球外匯交易商提供的高槓桿平台。

外匯分析師 盧曉暘

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