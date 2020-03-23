【專家點評】梁肇晉：全球重返「現金為王」時代

美股進入熊市，並維持近來劇烈動盪局面。在美國財政部長姆紐欽表示「若不採取刺激措施，美國失業率將達20%」後，美股出現了前所未見如過山車一樣反覆不穩的局面。

美股暴漲暴跌震驚全球，全球已重新回到現金為王的時代。在全球經濟衰退威脅、所有資產類別都陷入動盪之際，現金被視為最安全的選擇。美股的流動性已經來到金融危機以來最糟糕的時候，由於投資者和企業瘋狂拋售各種資產以換取美元現金，令市場出現資金壓力。

當餐飲業、旅遊業、酒店業、航空業乃至郵輪業廣泛停工時，顯然經濟活動的支柱受到嚴重破壞。美國發生經濟衰退機率達90%。

新冠肺炎疫情持續蔓延，為美國經濟帶來愈來愈大的壓力，政府、聯儲局和財政部計劃聯手救市。幸而，總統特朗普表示，將會採取1萬億美元以上的經濟刺激計劃，包括向個人直接發放現金、向企業提供一籃子救援措施等。

全球債市也遭到瘋狂拋售，致使國債收益率大幅飆升，英國30年期國債收益率上漲20點子，意大利十年期國債收益率升破3厘。美國國債收益率逆轉攀升，可能會使美國陷入經濟疲弱和利率上升的雙重困境，因為資助刺激計畫而發行的新債券充斥債券市場。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉

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